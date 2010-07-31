Кабмин сократил средства на удешевление кредитов аграриям

Кабинет Министров Украины сократил объем средств, выделяемых из Стабилизационного фонда государственного бюджета на удешевление инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе страны в 2010 году, на 1,65 млрд. грн. – до 1,253 млрд. грн.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 652 от 28 июля т.г., обнародованном на сайте правительства.

В частности, правительство сократило выделение средств на удешевление кредитов аграриям с 1 млрд. 12 млн. грн. до 622 млн. грн., на удешевление стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов – с 1 млрд. грн. до 0,1 млрд. грн., на финансовую помощь для создания оптовых сельскохозяйственных рынков – с 200 млн. грн. до 50 млн. грн.