Шлепанцы опаснее самой высокой шпильки

Девушки, которые выбирают обувь без каблука, рискуют оказаться в больнице, заверяет Утро.ру со ссылкой на британских ортопедов. Пляжные тапки гораздо опаснее, чем 11-сантиметровая шпилька. Шлепанцы, которые крепятся к стопе ремешком, продетым через пальцы, могут не только вызвать боли, но также травмировать мышцы и пальцы ног.

Кажется, что в пляжной обуви можно идти гораздо быстрее. Но это иллюзия. Опасность сланцев в том, что они усиливают давление на внешнюю сторону стопы, а не на пятку. Ноги во время ходьбы напряжены, и в результате могут появиться боли в голени, икрах и сухожилиях.

Ежегодно в больницы Великобритании обращаются около 200 тысяч пациентов, которые пострадали от любви к шлепанцам. Западные СМИ отмечают, что британская ассоциация здравоохранения в год тратит на лечение этой проблемы около ?48 миллионов.

Два года назад таким же вопросом задались ученые из Университета Обурна (Auburn University, США, штат Алабама) и, чтобы ответить на него, сняли на видео передвижения 39 добровольцев обоего пола, обутых, в эти самые шлепки-вьетнамки.

"Если вы никак не можете отказаться от сланцев, - говорят ортопеды, - то выбирайте такие модели, которые не будут натирать вам ноги. Желательно, из натуральной кожи. Пляжную обувь нельзя надевать, если вы собираетесь долго гулять или заниматься спортом".

Есть, правда, говорят ученые, альтернатива - шлепки, дополненные лямкой на пятке. Она избавляет от растяжения связок на подошве. Но с лямкой - это уже не шлепки. Просто открытая обувь.