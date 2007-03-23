У одного из голодающих в Донецке инвалидов-чернобыльцев отнялись ноги

Вчера в Донецке был госпитализирован один из голодающих инвалидов-"чернобыльцев".

Как передает корреспондент УНИАН, по словам активиста акции протеста "чернобыльцев" Владимира СУМАРОКОВА, их товарища отвезли в больницу в связи с тем, что после трех дней голодовки у него отнялись ноги.

В данное время, по информации В.СУМАРОКОВА, у здания Главного облуправления Пенсионного фонда продолжают голодовку 16 инвалидов-"чернобыльцев", состояние их здоровья ухудшается, некоторые перенесли гипертонический криз.

Однако, отметил он, при этом голодающие заявляют, что будут продолжать акцию "до разрешения проблемы".

В.СУМАРОКОВ также сообщил, что вчера переговоры с голодающими провела представитель департамента Пенсионного фонда Украины. Вместе с тем В.СУМАРОКОВ уточнил, что "приемлемого варианта разрешения конфликта найдено не было".

Как сообщал УНИАН, 20 марта 12 инвалидов-"чернобыльцев" объявили голодовку. Позже к ним присоединились еще 5 человек. Голодающие заявили, что начали акцию протеста "в связи с тем, что Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области и его органы на местах наотрез отказались выполнять требования норм Закона… о перерасчете ранее назначенных пенсий по инвалидности участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС".