Против киевских чиновников возбуждено уже 20 уголовных дел

Против киевских чиновников возбуждено около 20 уголовных дел.

Об этом начальник столичного Управления по борьбе с организованной преступностью Александр ПЛУЖНИК заявил в интервью газете “Сегодня” (№165к (3589).

Он также подчеркнул, что будут возбуждены уголовные дела и произведены аресты других чиновников и руководителей мэрии.

Газета, ссылаясь на свои источники, пишет, что «речь идет о «Плесо», которое заведует пляжами, «Киевэнерго», водоканале».

Газета «Сегодня» сообщает, что вчера Голосеевский районный суд столицы вынес решение об аресте на два месяца заместителя генерального директора коммунального предприятия «Киевпастранс» Владимира АСАДЧЕГО, которому инкриминируют «преступление по статье 191 часть 5 Уголовного кодекса «Хищения в особо крупных размерах».

Начальник УБОП Киева Александр ПЛУЖНИК прогнозирует новые задержания. «По следственным действиям будет проходить группа лиц. Схема была следующая: завышали цены на материалы, которые использовались при строительстве линии скоростного (трамвая) — стоимость песка была завышена в 2 раза, щебеня — в 6 раз. Кроме того, вызывают серьезные сомнения комплектующие трамвайного полотна. Будет назначена экспертиза, поскольку полотно некачественное, это может привести к жертвам», - сказал он.