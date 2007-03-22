Стецькив: общими усилиями антикризисную коалицию можно додавить

Один из лидеров движения "Народная самооборона", советник Президента Украины Тарас СТЕЦЬКИВ считает, что в нынешней политической ситуации позиция Президента должна быть "более решительной, более четкой и более публичной".

Об этом Т.СТЕЦЬКИВ сказал в интервью донецкому Интернет-изданию "Остров".

"Во-первых, должна быть более решительной позиция Президента, более четкой и более публичной", - сказал Т.СТЕЦЬКИВ, добавив, что "очень часто мы только догадываемся о том, что Президент думает и делает".

Т.СТЕЦЬКИВ также уверен, что оппозиция должна "сохранять монолитность в парламенте", что позволит "поставить на место антикризисную коалицию".

"Во-вторых, нужно сохранять монолитность оппозиции в парламенте. Пока у них (антикризисной коалиции – УНИАН) трехсот голосов не предвидится, а это означает, что их можно ставить на место", - отметил Т. СТЕЦЬКИВ.

"И в третьих, это то, чем занимается "Народная самооборона" - развертывание массового гражданского движения. Потом - Марш справедливости и мирное, законное давление на власть с постановкой конкретных требований", - указал Т. СТЕЦЬКИВ. При этом он акцентировал, что среди этих требований будут и "требования об отставке генерального прокурора и изменениях в судебной системе".

"Общими усилиями - Президента, оппозиции и народа – их (антикризисную коалицию) можно додавить. Только так можно изменить вектор движения. Должно быть комплексное решение: Президент, парламентская оппозиция и народ", - заключил Т. СТЕЦЬКИВ.