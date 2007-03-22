МИД Бельгии объясняет причины отказа в визах группе украинцев

Министерство иностранных дел Бельгии утверждает, что практически половина группы украинцев, которые должны были поехать в Брюссель по приглашению депутата Европарламента Михала Томаша КАМИНСКИ, подали неполные досье для получения визы.

Об этом заявил корреспонденту УНИАН в Брюсселе заместитель пресс-секретаря Министерства иностранных дел Бельгии Франсуа ДЮМОН.

“Почти 50% досье были неполными. Наше посольство передало досье в Бюро по вопросам иностранцев, поскольку это в его компетенции, и решение было отрицательным”, - сказал он.

В то же время Ф.ДЮМОН отметил, что посольство предложило разделить группу на две части - тех, у кого все в порядке с документами, и тех, у кого не все в порядке, но организаторы отклонили это предложение и забрали просьбу на получение виз.

Представитель пресс-службы также отметил, что если новые досье будут полными, визы могут быть выданы.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, чего именно не хватало в досье, Ф.ДЮМОН отметил, что часть лиц во время собеседования не смогли сформулировать цель поездки, а у другой части были проблемы со справками с места работы, которые не были должным образом оформлены.

Представитель пресс-службы МИД Бельгии также отметил, что посол в Украине общался на этот счет с коллегами из украинского МИД и объяснил им ситуацию.

Как сообщал УНИАН, Посольство Бельгии отказало в выдаче виз группе украинцев, которые должны были ознакомиться с работой европейских институтов по приглашению депутата Европарламента М.КАМИНСКИ.

В группу из 45 человек входили представители МИД, Верховной Рады, Конфедерации свободных профсоюзов, изданий “Корреспондент”, “Киев-Пост”, телепрограммы “Территория безопасности”, Севастопольской программы “Европейский выбор”, Комитета избирателей Украины, Лаборатории законодательных инициатив, НРУ, Партии регионов, “Нашей Украины” и т.д.

По словам координатора проектов Института Евроатлантической интеграции Оксаны ШУЛЯР, которая занималась оформлением документов, по результатам собеседования, посольство сказало, что один человек в группе не смог четко сформулировать цель поездки и его ответы не удовлетворили работников консульства, в результате чего посольство определило, что группа состоит из людей, которые не могут четко сформулировать цель поездки, и поэтому они отказывают всей группе.

М.КАМИНСКИ в интервью УНИАН выразил возмущение действиями Бельгийских миграционных властей и заявил, что попросил Президента Европарламента Ханса-Герта ПОТТЕРИНГА вмешаться в ситуацию.

Министерство иностранных дел Украины 21 марта вручило ноту Посольству Бельгии по этому поводу.