Задержаны сотрудники Киевпасстранса, нагревшие руки на 30 млн
13:15, 28 июля 2010Общество
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На строительстве линии скоростного трамвая
Столичная милиция на днях задержала ряд работников коммунального предприятия “Киевпасстранс” за хищение бюджетных средств, которые выделялись на строительство линии скоростного трамвая.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной милиции.
По данным правоохранителей, сумма ущерба составляет порядка 30 млн. грн. Имена задержанных не разглашаются в интересах следствия.
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