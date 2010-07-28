Задержаны сотрудники Киевпасстранса, нагревшие руки на 30 млн

13:15, 28 июля 2010
Общество
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На строительстве линии скоростного трамвая

Столичная милиция на днях задержала ряд работников коммунального предприятия “Киевпасстранс” за хищение бюджетных средств, которые выделялись на строительство линии скоростного трамвая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной милиции.

По данным правоохранителей, сумма ущерба составляет порядка 30 млн. грн. Имена задержанных не разглашаются в интересах следствия.

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