Мороз хочет, чтобы Ющенко подыскал человека, у которого ”голова варит”

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ отмечает, что парламент поддержит, предложенную Президентом кандидатуру на должность председателя Службы безопасности, если такая кандидатура будет иметь такие же качества как назначенный вчера на должности главы МИД Арсений ЯЦЕНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции в Виннице.

По его словам, ВР Украины поддержала кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА на должность министра иностранных дел Украины «не потому, что он политически кому-то нравится или нет, мы просто смотрели на него как на ответственного человека, как на человека, который имеет общую хорошую подготовку, который не занимается политиканством, а если он прибегает иногда к радикальным высказываниям, то только, возможно, из-за молодости или нехватки опыта». А.МОРОЗ отметил, что как вчера шутили на заседании парламента, такой недостаток как молодость, быстро проходит, а «то, что голова варит у Арсена Петровича (А.Яценюка) ни у кого не вызывает сомнений».

По его словам, если такие же качества будут у кандидата на должность председателя СБУ, предложенного Президентом Украины, то ВР поддержит эту кандидатуру.

Он отметил, что вчера Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отметил, что он рассматривает несколько кандидатур на эту должность.

А.Мороз пошутил: «Пусть вносит их на рассмотрение в ВР и ВР определится».

Он отметил, что завтра чисто технологически не может быть голосование за кандидатуру председателя СБУ, поскольку речь идет об определенных нюансах работы парламента. (Как известно в пятницу парламент работает только на утреннем заседании – УНИАН).

А.МОРОЗ отметил, что на сегодня у ВР Украины есть несколько законопроектов, касающиеся СБУ, и в них предусмотрено, что возглавлять эту структуру должен профессионал, который хотя бы 10 лет проработал в службе. Он отметил: «на сколько я понимаю, это специфическая служба». «Слава Богу, я не имею знакомства с ней иным способом, чем с их стороны проявленным вниманием», - добавил А.МОРОЗ.