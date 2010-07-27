Королевская: экономические реформы не должны иметь политической окраски
"До сих пор удавалось найти общий язык"
Экономические реформы не должны иметь политической окраски.
Такое мнение высказала глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.
«Экономические реформы не должны иметь политического цвета, они должны работать на улучшение качества жизни людей в стране. До сих пор, мне удавалось найти общий язык с представителями различных политических сил. Уверена, так будет и в дальнейшем», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.
По мнению главы парламентского комитета, при нормальном диалоге, при адекватных взаимоотношениях власти и оппозиции, предпринимателей и чиновников, ситуацию в стране исправить можно. «Для этого необходимо четко проанализировать болевые точки и в кратчайшие сроки их ликвидировать. Для начала необходимо внести кардинальные коррективы в экономическую политику», - уверена глава комитета ВР.
Она сообщила, что сейчас вместе с группой депутатов занимается подготовкой программы антикризисных реформ, призванной реанимировать украинскую экономику. «Программой предусмотрен мониторинг неработающих законов, отбор уже зарегистрированных законопроектов, которые необходимо безотлагательно принимать, и систематизация предложений по реформированию экономики. Этот пакет мы презентуем к осени», – пообещала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.