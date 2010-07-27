Командующий Сухопутными войсками США в Европе прибыл в Украину

26 июля начался двухдневный визит в Украину американской военной делегации во главе с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе генералом Картером ХЕМОМ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, целью визита является обсуждение состояния и перспектив двустороннего военного сотрудничества между Сухопутными войсками обеих стран, а также усовершенствование системы подготовки и совместимости Сухопутных войск ВСУ с Сухопутными войсками ВС государств - членов НАТО.

В первый день пребывания в Украине командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе нанес визит вежливости к начальнику Генерального штаба – Главнокомандующему Вооруженными силами Украины генерал-лейтенанту Григорию ПЕДЧЕНКО. Также предусмотрена его встреча один на один с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковником Геннадием ВОРОБЬЁВЫМ.

На следующий день американские военные посетят Международный центр миротворчества и безопасности, расположенный во Львовской области. Там представители ВС США будут наблюдать за ходом десантирования украинских воинов-аэромобилистов и ознакомятся с ходом выполнения упражнений по стрельбе из вооружения БТР-80 и стрелкового оружия.

Также члены американской военной делегации посетят Академию Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове.