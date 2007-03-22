Водители-дальнобойщики угрожают перекрыть фурами подъезды к ЗАЗу

В Запорожье водители-дальнобойщики, привезшие на ЗАО "ЗАЗ" комплектующие с Волжского автозавода, угрожают перекрыть подъезды к Запорожскому автомобилестроительному заводу в связи отказом предприятия принимать доставленную ими продукцию.

Как передает корреспондент УНИТАН, об этом водители 37 машин, которые стоят на Набережной под стенами ЗАЗа, заявили накануне на импровизированном митинге.

Поводом для акции протеста, по словам самих водителей, стало то, что запорожское предприятие более недели отказывается принимать доставленный ими груз - комплектующие производства ОАО "АвтоВАЗ".

"Будем вокруг завода перекрывать так, что бы даже руководство не могло заехать на завод. Будем своего добиваться, потому, что мы тут голодные сидим и дома семьи кормить нечем", - заявил в эфире запорожской ТРК "Алекс" водитель Анатолий МАХНУЛЯК, отметив, что ЗАО "ЗАЗ" не только не оплачивает им простой, но и не обеспечивает элементарных условий пребывания: водители живут в кабинах своих автомобилей, не имеют ни туалета, ни горячей еды.

В пресс-службе ЗАО "ЗАЗ" ситуацию, сложившуюся с приемом Запорожским предприятием российских комплектующих, подтвердили, однако отметили, что вины ЗАЗа в происходящем нет.

"Запорожский автомобилестроительный завод работает на полную мощность, что предполагает поставки комплектующих точно вовремя, но в данном случае ВАЗ почему-то произвел поставку своих комплектующих преждевременно - к нам прибыла апрельская поставка", - рассказала руководитель пресс-службы Елена ЖУРАВЛЕВА, отметив, что после заявления водителей о перекрытии подъездов к предприятию было принято решение о "выводе людей в ночь, для приема доставленных ими комплектующих".

"Прием продолжался всю ночь и продолжается сейчас", - рассказала руководитель пресс-службы, однако назвать точную дату завершения ЗАО "ЗАЗ" приема всех доставленных из России комплектующих не смогла.