Путин: не поминай иностранную валюту всуе

23:27, 21 марта 2007
Общество
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Запове... нет, указ

Владимир Путин Президент России Владимир Путин своим указом внес изменения в общие принципы служебного поведения государственных служащих, утвержденные 12 августа 2002 г.

Как сообщает пресс-служба президента, эти принципы дополнены положением о том, что госслужащие должны "воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обозначения в иностранной валюте (условных денежных единицах) стоимости на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных и муниципальных заимствований, государственного и муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами (соглашениями), обычаями делового оборота".

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