В Ровно открылся Музей янтаря

На базе ровенской янтарной фабрики государственного предприятия «Янтарь Украины» открылся первый в Украине Музей янтаря.

Как передает корреспондент УНИАН, среди его экспонатов – многообразные фрагменты янтаря, найденные в разное время на территории Ровенской олбасти, и ювелирные изделия из этого камня.

Экспонаты рассказывают не только об истории добычи янтаря в крае, но и о единственном в Украине предприятии, занимающемся его переработкой.

Как сообщил журналистам во время открытия музея и.о. директора «Янтаря Украины» Александр БИТЮК, за 17 лет работы предприятия накопилось множество интересных изделий из янтаря, ныне представленных в музее. В частности, здесь экспонируется самое древнее янтарное изделие в Украине, которому приблизительно 2,5 тысячи лет. Это диск-амулет, найденный на территории Дубенского района, свидетельствующий о том, что наши предки уже тогда умели обрабатывать янтарь и использовать его для изготоления талисманов и амулетов.

Еще одним украшением музея считаются камни, в которых закристаллизованы насекомые. Эти камни представляют ценность не только для ученых, но и коллекционеров. По свидетельству специалистов, в соседней Польше такие камни продают по 10-12 тысяч долларов США.

Представлены в музее и разные янтарные породы, некоторым из которых уже по 40 миллионов лет. Один кусок такой породы, например, дает разные оттенки одного зеленого цвета.

До конца года на базе музея планируют открыть для посетителей еще несколько янтарных комнат.