Ющенко: спецподразделение ”Альфа” умеет не только стрелять, но и думать

На тренировочной базе спецподразделения СБУ «Альфа» в этом году начнется строительство международного антитеррористического центра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам по случаю 15-летия со дня основания СБУ сообщил временно исполняющий обязанности председателя этого ведомства Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, СБУ планирует в этом году приступить к строительству международного антитеррористического центра на базе учебно-тренировочного центра спецподразделения «Альфа» под Киевом.

«Заканчиваются тендерные процедуры, и мы в этом году начнем строительство специальных средств, сооружений и соответствующих площадок для повышения и улучшения тренировки элитного подразделения «Альфа», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, отметив, что данный центр будет оснащен по европейским стандартам.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, сегодня за рубежом несут службу 10 сотрудников «Альфы», они охраняют украинское посольство в Багдаде.

Отвечая на вопросы журналистов, касающиеся ситуации, сложившейся в последнее время вокруг правоохранительных органов и СБУ в частности, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказал: «В службе есть не столько апатия (об этом в сегодняшнем своем выступлении перед бойцами спецподразделения «Альфа» говорил Президент – УНИАН), сколько есть понимание и потребность в том, чтобы… те общественные ожидания, которые мы имеем на то, какой должна быть роль СБУ, нашли воплощение в законодательных решениях и тому подобное».

В то же время В.НАЛИВАЙЧЕНКО выразил мнение, что сегодня «необходимо государству финансировать должным образом такие подразделения (имеется в виду «Альфа» - УНИАН) и в целом службу».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден в необходимости реформирования Службы безопасности Украины вместе с другими правоохранительными органами.

Об этом глава государства заявил сегодня во время посещения по случаю 15-й годовщины создания спецслужбы учебного центра «Конча-Заспа» управления «Альфа» СБУ. Во время посещения центра Президент ознакомился с основными элементами боевой подготовки сотрудников спецподразделения “Альфа”.

В своем выступлении перед сотрудниками СБУ и «Альфы» В.ЮЩЕНКО отметил, что готов поддержать все шаги СБУ, направленные на ее развитие.

По словам В.ЮЩЕНКО, «этап становления СБУ уже прошла», заняв главное место в системе обеспечения интересов государства, и это «никто не ставит под сомнение».

«СБУ развивалась синхронно вместе с продвижением страны. Как и все государство, пережила непростые времена изменений. Не все из этих трансформаций пошли ей на пользу», - отметил Президент.

По его словам, сегодня потенциал СБУ достаточно большой, о чем, в частности, свидетельствуют результаты противодействия иностранным спецслужбам, активное участие СБУ в глобальных антитеррористических усилиях.

Президент также отметил, что СБУ находится «в поле постоянного внимания общества и на пересечении интересов политических сил». По его мнению, стойкий иммунитет против любых попыток незаконного использования спецслужбы нуден как ей самой, так и всей стране, то есть СБУ необходимо совершенствовать, и эти реформы нужно проводить в русле изменений всей правоохранительной системы. Иначе, убежден глава государства, коэффициент полезного действия СБУ будет значительно ниже.

Он считает, что стратегическое направление развития спецслужбы определит концепция ее реформирования. Проработка этого документа уже завершается.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что сегодня СБУ необходимо защитить от внутренних противоречий и «признаков профессиональной апатии». Также, по его мнению, следует оградить спецслужбу от любых попыток политической, финансовой или другой зависимости.

По его словам, СБУ в нынешних приоритетах Украины – это контрразведка, прекращение посягательств на суверенитет и единство государства, борьба с терроризмом, информационно-аналитическая работа и тому подобное.

Говоря непосредственно о спецподразделении СБУ «Альфа», В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что это подразделение, «который делает украинскую спецслужбу силовым органом». «И очень важно, что никогда боевая мощь СБУ не была использована против людей», - подчеркнул Президент. «Это значит, что «Альфа» не только безупречно владеет оружием и техникой, в первую очередь, - «Альфа» умеет думать», - добавил он.

В конце своего выступления В.ЮЩЕНКО отметил, что главная задача антитеррористических подразделений - не допустить превращения территории Украины в площадку для деятельности международных террористических сетей. На этом направлении работы важно объединить усилия и координацию с подразделениями разведки и контрразведки, оперативно-техническими службами, пограничниками.