Милиция задержала людей, которые пытались пикетировать визит Кирилла

Сегодня вблизи аэропорта Днепропетровска сотрудники милиции задержали около 30 членов УНП, которые попытались пикетировать прибытие в город патриарха Московского КИРИЛЛА.

Об этом УНИАН сообщил председатель областной организации Украинской народной партии Анатолий СОКОРИНСКИЙ.

По его словам, задержанные на автобусе были доставлены в Бабушкинский райотдел милиции Днепропетровска. «Мы находимся в райотделе уже более трех часов», - заявил А.СОКОРИНСКИЙ.

Начальник Центра общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области Алексей ЩЕРБАТОВ подтвердил УНИАН факт задержания пикетирующих. Однако он назвал другое количество задержанных: в Бабушкинский райотдел милиции доставлены 10 человек. По его словам, задержанным будет предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 185 Административного кодекса Украины (нарушение правил проведения массовых мероприятий).

Кроме того, как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО "Свобода", бойцы спецподразделения МВД «Беркут» задержали 9 членов днепропетровской областной организации «Свободы». Среди задержанных - руководитель днепропетровской «Свободы» Анатолий ГАЛИЛЕЙ. Активисты «Свободы» пытались провести акцию протеста по маршруту патриарха КИРИЛЛА.

После составления двух административных протоколов сотрудники Бабушкинского райотдела милиции отпустили около членов Украинской народной партии. Задержанных продержали в райотдел милиции более трех часов, сообщил СОКОРИНСКИЙ. По его словам, составлены два админпротокола – о нарушении правил проведения массовых мероприятий и о сопротивлении сотрудникам милиции.

А.СОКОРИНСКИЙ отметил, что админпротокол о сопротивлении сотрудникам милиции он не подписал, потому что это не отвечает действительности. «Никакого сопротивления милиции с нашей стороны не было», - отметил он.

Он также сообщил, что составленные админпротоколы будут переданы в Днепропетровской районный суду для рассмотрения по сути. Судебное заседание предварительно назначено на понедельник, 26 июля.

Как сообщал УНИАН, 23 июля Днепропетровский окружной апелляционный суд запретил УНП проводить пикеты в связи с приездом Патриарха КИРИЛЛА.