Украину посетит инспекция УЕФА

11-12 августа в Украину с инспекционным визитом прибудет делегация высокопоставленных должностных лиц УЕФА во главе с генеральным секретарем УЕФА Джанни ИНФАНТИНО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе местного организационного комитета Евро-2012, об этом заявил сегодня директор турнира Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

По его словам, визит генерального секретаря УЕФА осуществляется накануне заседания Наблюдательного совета УЕФА Евро-2012, которое состоится в конце сентября в Ньоне. Результаты визита станут основой отчета и предметом обсуждения руководством УЕФА.

Делегация планирует ознакомиться с состоянием подготовки инфраструктуры к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и обсудить с представителями украинского правительства и городов-хозяев ход реализации проектов, которые реализуются в рамках подготовки к Евро-2012.

В центре внимания экспертов, среди которых также будет операционный директор УЕФА Мартин КАЛЛЕН, будут все составляющие подготовки, в частности соблюдение графиков работ по строительству и реконструкции аэропортов всех городов-хозяев, а также сооружение стадионов в Киеве и Львове, и создание эффективных команд по управлению ключевыми объектами.

Визит начнется 11 августа с инспекции Львова, после чего делегация отправится в Донецк. На следующий день, 12 августа, делегация посетит Харьков и Киев.