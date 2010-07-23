В результате пожара в поезде Москва-Евпатория пострадали 27 россиян.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и печати Министерства иностранных дел России.

«23 июля утром в одном из вагонов поезда №201, следовавшем по маршруту Москва-Евпатория, возник пожар. Пассажиры были оперативно эвакуированы, однако не все успели вынести свои вещи из вагона, и они сгорели. Среди пострадавших – 27 граждан Российской Федерации, которые направлялись на отдых в Евпаторию», - говорится в сообщении.

Часть российских граждан (13 человек), решивших возвратиться в Россию, следуют в Москву в поезде №220 Симферополь-Москва. 14 человек отправлены силами украинской железной дороги в Евпаторию.

Посольство Российской Федерации, российские генеральные консульства в Симферополе и Харькове совместно с украинскими железнодорожниками оказывают необходимое содействие российским гражданам.

Как сообщал УНИАН, по информации ГУ МЧС в Запорожской области, причиной пожара в поезде «Москва - Евпатория» могло стать короткое замыкание.

Железнодорожное сообщение восстановлено в 8.13, благодаря чему удалось избежать перерастания происшествия в чрезвычайную ситуацию, которая возникла бы в случае, если бы движение было прервано более чем на два часа.