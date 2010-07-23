Арестованы ли активы ИСД?

Пресс-служба корпорации «Индустриальный союз Донбасса» отказалась в телефонном режиме подтвердить или опровергнуть обнародованную ранее в СМИ информацию об аресте активов корпорации в связи с задолженностью ее предприятий группе «Метинвест».

Какие-либо комментарий по этому поводу отказались дать УНИАН и в «Метинвесте». По информации представителя Министерства юстиции, официальную информацию о том, был ли действительно наложен исполнительной службой арест на активы «ИСД», в министерстве можно будет получить в понедельник.

Как ранее сообщили ряд СМИ со ссылкой на источник в Минюсте, Департамент исполнительной службы Минюста наложил арест на имущество Днепровского металлургического комбинат им. Дзержинского, Алчевского металлургического комбината и Краматорского металлургического завод им. Куйбышева.

По информации источника, арест был наложен в связи с исполнением решений судов по взысканию в пользу "Метинвест Холдинга" с указанных предприятий долгов за сырье, которые в сумме составляют около 1,7 млрд. грн.

Справка УНИАН. Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» основана в 1995 году и является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса.

В состав корпорации входят Алчевский металлургический комбинат, Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, меткомбинат Dunaferr (Венгрия) и ISD – Huta Czestochowa (Польша).

Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. Акционерами Группы «Метинвест» являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой «Метинвест» на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест».