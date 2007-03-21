Сало хочет остановить Луценко, потому что ”может выйти второй фюрер”

Бывший начальник управления Министерства внутренних дел во Львовской области Олег САЛО обвиняет лидера Гражданского движения «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО в политическом преследовании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам на пресс-конференции.

По словам О.САЛО, еще 19 февраля Печерский райсуд г. Киева закрыл уголовное дело, возбужденное в отношении него Львовской областной прокуратурой в мае 2005 года.

Отвечая на вопрос журналистов, почему он больше месяца не сообщал об этом и сделал это одновременно с обыском квартиры Ю.ЛУЦЕНКО и открытием против него Генпрокуратурой уголовного дела, О.САЛО сказал, что ждал апелляционного обжалования судебного решения, однако, по его словам, оно так и не поступило.

О.САЛО убежден, что это уголовное дело было политическим заказом против него и было «инициировано и сфабриковано» руководителем Львовской ОГА Петром ОЛИЙНЫКОМ и бывшим министром внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО.

О.САЛО также рассказал, что угрозы «лишить его жизни, травля и унижение человеческого достоинства в средствах массовой информации, родных, близких, сослуживцев» заставили его обратиться с открытым письмом к Президенту Виктору ЮЩЕНКО о защите от беззакония чиновников.

Кроме того, О.САЛО заявил, что сейчас его основной задачей является вернуться на работу в органы внутренних дел, и он убежден, что это ему удастся.

На вопрос журналистов, в какой должности он себя видит, О.САЛО ответил, что, «если будет нужно, я по решению суда могу восстановиться в предыдущей должности (начальника управления МВД Украины во Львовской области - УНИАН)».

Второй своей важнейшей задачей О.САЛО назвал: «Остановить самого Ю.ЛУЦЕНКО».

При этом он отметил, что хочет, чтобы Ю.ЛУЦЕНКО понес ответственность за свои предыдущие действия. О.САЛО, в частности, обвинил Ю.ЛУЦЕНКО в розвале милиции, отметив, что МВД во времена Ю.ЛУЦЕНКО превратилось в «помаранчевое НКВД».

«Этот человек является угрозой для Украины», - заявил О.САЛО. По его словам, если Ю.ЛУЦЕНКО не остановить, то из него может выйти «второй фюрер».

В связи с этим О.САЛО сообщил, что обратился в прокуратуру с заявлением относительно действия Ю.ЛУЦЕНКО, и ожидает вызова для дачи показаний.

Как сообщал УНИАН, в отношении экс-начальника УМВД во Львовской области, депутата облсовета О.САЛО Генеральной прокуратурой Украины было возбуждено два уголовных дела: по ст.157, п. 2 (препятствование осуществлению избирательного права) и 364, п. 3 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. 18 апреля 2005 года он был объявлен в розыск.