БЮТ заявляет, что ”никакие кинахи” не собъют его с пути

Блок Юлии Тимошенко осуждает решение Анатолия КИНАХА перейти на сторону премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА в решающий момент противостояния между демократическими силами и кланами, стремящимися возродить тоталитарное правление в стране, и считает такое решение недальновидным.

Об этом идет речь в заявлении БЮТ, переданном УНИАН.

Члены БЮТ убеждены, что ведут “праведную борьбу, и при любых обстоятельствах победит тот, кто выстоял, удержался от искушений и должностей”.

БЮТ выражает искреннюю поддержку блоку „Наша Украина” в проведении четкой позиции на разграничение честной политики от политических спекулянтов и торгашей. “В условиях политического давления со стороны власти, усиление антидемократических процессов, преследования свободы слова и политических репрессий наше политическое партнерство должно остановить реванш криминальных сил, которые сегодня стремятся узурпировать власть”, убеждены “бютовцы”.

Они заверяют, что последовательно будут поддерживать партнеров из „Нашей Украины”..., “которые сегодня достойно держатся и вместе с нами не дают стране упасть в бездну криминально-политического хаоса”.

От имени объединенной оппозиции БЮТ заявляет, что “никакие кинахи не собъют нас с пути борьбы с криминалом при власти, и как бы сейчас не было трудно, победу в результате одержат принципы демократии и чести, а не продажности и предательства”.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент по представлению Кабинета Министров назначил А.КИНАХА министром экономики Украины.

А.КИНАХ был избран народным депутатом пятого созыва по спискам блока “Наша Украина”.