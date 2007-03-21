”Антикриминальный выбор” расскажет, чье оружие нашли на Печерске

В 14.30 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Для кого предназначалась взрывчатка и оружие, которые нашли на Печерске?”.

Во время пресс-конференции председатель местной организации ВОО “Антикриминальный выбор” в Киевской области, депутат Бориспольского городского совета, председатель фракции “Народная самооборона” Ярослав ГОДУНОК расскажет о событиях, произошедших 19 марта в офисе организации ВОО “Антикриминальный выбор” в Киевской области по адресу: Киев, бульвар Дружбы Народов, 17-а.

Раньше эта пресс-конференция планировалась на 10.30.

Телефон: 240-64-93.