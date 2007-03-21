”Антикриминальный выбор” расскажет, чье оружие нашли на Печерске
12:18, 21 марта 2007Общество
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В 14.30 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Для кого предназначалась взрывчатка и оружие, которые нашли на Печерске?”.
Во время пресс-конференции председатель местной организации ВОО “Антикриминальный выбор” в Киевской области, депутат Бориспольского городского совета, председатель фракции “Народная самооборона” Ярослав ГОДУНОК расскажет о событиях, произошедших 19 марта в офисе организации ВОО “Антикриминальный выбор” в Киевской области по адресу: Киев, бульвар Дружбы Народов, 17-а.
Раньше эта пресс-конференция планировалась на 10.30.
Телефон: 240-64-93.
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