В подпольном цеху использовали ядовитые вещества

Сотрудники милиции выявили в микрорайоне "Химпоселок" в Черкассах подпольный цех по производству фальсифицированных растворителей.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника Управления борьбы с организованной преступностью ГУМВД Украины в Черкасской области Сергей ШМИГОЛЬ, за трехметровым забором милиция обнаружила в помещении налаженную линию по производству олифы, уайт-спирита и других растворителей, также были найдены этикетки разных фирм, которые изготовляют эти растворители в других областях. Никаких документов о сотрудничестве не было.

По словам С.ШМИГОЛЯ, выйти на этот подпольный завод удалось в ходе расследования другого уголовного дела. Милиция задержала грузовик, который перевозил уже готовый товар, и еще один, который привез химреактивы. Хотя предприятие имело разрешение на реализацию продукции, но никаких разрешений и лицензий на изготовление этой продукции у них не было. Кроме того, во время производства растворителей предприниматели незаконно использовали ядовитые и химические вещества.

Также внимание милиции привлекло использование прекурсоров. Это вещества, которые нужны при изготовлении наркотических средств и психотропных веществ.

На предприятии работало много человек. Сколько лет оно изготовляло нелегальную продукцию и какой денежный оборот предприятия, выясняет следствие. Во время операции было изъято продукции на сумму более 1 млн. грн.

Сейчас продолжается следствие, устанавливаются лица, причастные к незаконной деятельности и сети сбыта фальсификата.