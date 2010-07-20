Табачник нашел как убрать очереди в вузы

В Украине в 2011 году планируется ввести электронную форму приема заявлений в высшие учебные заведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК сегодня журналистам по результатам селекторного совещания с ректорами высших учебных заведений всех регионов Украины.

«Есть возможность в следующем году ввести электронную форму подачи заявлений, а уже потом, кто пройдет по рейтингу, должен будет приехать со своими документами», - сказал министр.

Таким образом, по мнению Д.ТАБАЧНИКА, с одной стороны можно будет разгрузить приемные комиссии, а с другой – исключить возможность создания очередей, как это происходит в этом году.