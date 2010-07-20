Азаров: МВФ пошел на уступки

При подготовке новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом и Украина, и МВФ пошли на взаимные уступки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире программы «Экзамен для власти» на Первом телеканале.

«Эти решения были достаточно сложными, но все они имели определенный баланс», - сказал Н.АЗАРОВ.

В частности, он отметил, что МВФ первоначально настаивал на сокращении расходов бюджета на 25 млрд. грн., однако в результате достигнутого компромисса сумма была сокращена до 16 млрд. грн.

«Мы достигли такого компромисса, исходя из внутренних реалий, поскольку мы лучше знаем, что мы можем и на какие сокращения пойти нельзя», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что при сокращении расходной части бюджета не были сокращены расходы ни по одной из социальных статей. Прошло сокращение лишь по тем программам, выполнение которых не столь важно на данном этапе.

«Мы, с одной стороны, сократили бюджетное финансирование целого ряда программ, но с другой стороны, создали такие условия, при которых субъекты рыночной деятельности могут обращаться за кредитами, а правительство частично может компенсировать процентные ставки по этим кредитам», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что размер кредита в 14,9 млрд. долл. не так уж велик, учитывая масштабность тех проектов, которые планируется реализовать.

«В масштабах тех проектов, которые Украина сейчас имеет, это сумма небольшая», - сказал премьер-министр. При этом он подчеркнул, что получение кредита МВФ позволит привлекать и другие ресурсы на внешнем рынке, причем не только из США и стран Евросоюза. «Не только из США, не только из Евросоюза, но, например, из стран, в которых достаточное количество капитала. Мы ведем сейчас с такими странами переговоры», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом он не назвал страны, с которыми ведутся переговоры, однако отметил, что речь идет не о кредитных ресурсах, а об инвестициях.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в текущем году Украина планирует получить два транша кредита Международного валютного фонда в размере 3 млрд. долл. США.

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО 14 июля заявил, что в правительстве надеются, что МВФ примет решение о продолжении сотрудничества с Украиной до конца июля. Он отметил, что заседание Совета директоров МВФ планируется провести 28 июля. «Думаю, что на этом заседании будет принято решение», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также сообщил, что на заседании Кабинета министров 14 июня был одобрен меморандум о продолжении сотрудничества с МВФ.

Напомним, Кабинет министров Украины и миссия Международного валютного фонда в начале июля согласовали программу сотрудничества между Украиной и МВФ на следующие 2,5 года. Переговоры состоялись при участии Национального банка Украины.

3 июля 2010 года МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине ссуды на сумму 14,9 млрд. долл. США.

15 июля источник в правительстве сообщил корреспонденту УНИАН, что в текущем году Украина ожидает получить один транш нового кредита Международного валютного фонда (МВФ), эквивалентный порядка 10 млрд. грн.