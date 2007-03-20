«У детей Украины есть будущее!». Благотворительная акция-концерт во Дворце ”Украина”

Средства массовой информации приглашаются к освещению благотворительной акции-концерта «У детей Украины есть будущее!», которая состоится 21 марта в Национальном дворце искусств „Украина“ (ул. Красноармейская, 103) в 19.00.

Акция-концерт состоится в рамках Международной научно-практической конференции «Формирование у детей и молодежи культуры здоровья (физического, психического, духовного) средствами внешкольного образования». Конференция организована при поддержке министерств образования и науки, иностранных дел, семьи, молодежи и спорта и под патронатом главы Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации.

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