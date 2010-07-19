Евро на межбанке растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8960/7,9020, к 12:00 сузился спрэд – 7,8970/7,9005 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2582/0,2585, к 12:00 цены повысились до 0,2587/0,2588. В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 30,5379 (+0.1180).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2928/1,2930, а к 12:00 повысились 1,2966/1,2968. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1960/10,2055, к 12:00 цены ушли вверх –10,2395/10,2500.