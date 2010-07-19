Кабмин готовит госпрограмму оздоровления и отдыха детей

Правительство готовит Общегосударственную программу оздоровления и отдыха детей на период до 2015 года.

Об этом заявила заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Светлана ТОЛСТОУХОВА на Всеукраинском образовательном семинаре по решению проблем и перспективам реализации государственной семейной политики, сообщили УНИАН в Минсемьи.

По ее словам, программа, среди прочего, будет направлена на создание целостной системы оздоровления детей в Украине, поскольку в течение минувших лет эта система была разрушена. Долгое время понятие «отдых» зачастую подменяется понятием «оздоровление», добавила она.

С.ТОЛСТОУХОВА отметила, что с целью создания целостной системы оздоровления детей правительством предусмотрено создание банка данных детей школьного возраста в регионах (сейчас в Украине около 4,5 млн. детей). Благодаря банку будет налажена системная работа по оздоровлению и отдыху каждого ребенка, в частности детей льготных категорий, будет проводиться контроль и отдыха детей, и их оздоровления, причем оздоровление будет под особенно пристальным вниманием власти.

С.ТОЛСТОУХОВА напомнила, что сегодня министерство настаивает на четком соблюдении срока оздоровления, который должен быть не короче 21-го дня. Заместитель министра также добавила, что из 1 млн. 300 тыс. детей, которые уже в этом году находились в заведениях оздоровления и отдыха, только о 221 тысяче мальчиков и девочек можно говорить, что они оздоровились.

С.ТОЛСТОУХОВА также отметила то, что государство готово в течение 5 последующих лет пошагово финансировать реальные программы по восстановлению системы оздоровления, сети оздоровительных заведений. При этом она отметила, что эти программы должны быть разработаны в регионах с учетом местных особенностей и потребностей.

Кроме того, заместитель министра предупредила о том, что министерство проверит каждое заведение оздоровления и отдыха, которое по тем или иным причинам не функционирует сейчас, и будет требовать ответа с руководителей региональных подразделений.