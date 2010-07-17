Румыния копает Дунай "на себя"

В Европейской комиссии считают необходимым найти приемлемое для Украины и Румынии решения о расширении устья Дуная.

Об этом заявил комиссар Еврокомиссии по вопросам региональной политики Йоханнес ХАНОВ во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

«Мы уже начали обсуждать с МИД реальные возможности, которые позволят найти приемлемое решение как для украинской, так и румынской стороны по тем вопросам, которые касаются дунайской дельты», - заявил комиссар в ответ на выраженную со стороны Н.АЗАРОВА обеспокоенность решением Румынии о расширении дельты Дуная, которое было принято в одностороннем порядке, без проведения переговоров с Украиной.

«Мы обеспокоены позицией Румынии, которая в одностороннем порядке проводит работы по расширению устья Дуная с тем, чтобы переориентировать грузопотоки на свои порты. Мы хотим обратить ваше внимание на то, что такие вопросы должны решаться путем проведения двусторонних переговоров, если нужно, то и при участии руководства Еврокомиссии», - заявил Н.АЗАРОВ.

Также в ходе встречи Н.АЗАРОВ отметил, что сотрудничество с Европейским Союзом является приоритетным для Украины. Премьер-министр подчеркнул, что переговоры относительно Соглашения об ассоциированном членстве Украины в ЕС, включая зону свободной торговли и безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом, проходят динамично.

В то же время Украина видит необходимость расширять диалог, включать в него вопросы, по которым есть разные позиции.