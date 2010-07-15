Сколько у правительства Налоговых кодексов?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отмечает необходимость консолидации позиции правительства по Налоговому кодексу.

В интервью агентству УНИАН он отметил, что странной представляется ситуация, когда сначала правительство Украины вносит проект Налогового кодекса, а позже вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО говорит о возможности внесения еще одного проекта. По его словам, “необходимо вносить законопроект один, и у них должна быть консолидированная позиция, потому что мне странно слышать, когда звучат заявления, что я не видел закона или я его бегло читал”. Председатель ВР отметил, что в таком случае возникает вопрос как данный проект Налогового кодекса “проходил через правительственный комитет и через Кабинет Министров Украины”. По его словам, если у С.ТИГИПКО было свое видение, так он должен был выразить предостережения.

В.ЛИТВИН считает, что “должна работать коллегиальность”. “Должна быть такая практика, что дискуссии ведутся до принятия общего решения, а уже после его принятия нужно иметь одну позицию”. “Страшнее всего в любом деле - это отсутствие позиции, потому что тогда неизвестно куда двигаться”, - добавил Председатель ВР.

В.ЛИТВИН выразил надежду, что в ближайшие дни комитет ВР по вопросам налогов завершит работу над поправками в проект Налогового кодекса. По его словам, после этого должно быть обнародование законопроекта с целью его обсуждения. Он отметил, что после этого парламент “выйдет на повторное второе чтение” данного законопроекта осенью.

На уточняющий вопрос, что будет в ситуации, если С.ТИГИПКО предложит свой проект Налогового кодекса, В.ЛИТВИН ответил, что законопроекты на рассмотрение парламента может вносить не отдельный вице-премьер-министр, а правительство Украины. Он также не исключил, что правительство внесет свои поправки в проект Налогового кодекса.

Также В.ЛИТВИН считает, что в случае, если «будет сложно идти Налоговый кодекс”, то во время подготовки проекта бюджета могут быть приняты “отдельные законы, которые бы позволили расширить налоговую базу, расковать инициативу и дальше работать”.