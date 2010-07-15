Урожай зерновых будет хуже, чем ожидалось

Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз урожая зерновых в текущем году с 45 млн. тонн до 42 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Виктор СЛАУТА сегодня на заседании координационного совета по аграрной политике при Кабинете министров.

«Ожидается, как минимум, 42 млн. тонн – это в весе после дообработки», - сказал В.СЛАУТА.

Он отметил, что такой прогноз составлен на основании последних данных, полученных из регионов.

Как сообщил В.СЛАУТА, валовой сбор пшеницы прогнозируется на уровне 17,5 млн. тонн, кукурузы – 11,8 млн. тонн и около 12 млн. тонн – ячмень.

На сегодня, по данным вице-премьера, в Украине намолочено 6 млн. тонн зерна.

Как сообщал УНИАН, 24 июня министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что МинАП снизило прогноз урожая зерна до 45-45,5 млн. тонн.

Ранее министерство прогнозировало урожай зерна в 2010 году в объеме 46-48 млн. тонн.