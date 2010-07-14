Государство взяло под контроль «Укртатнафту»

Акционеры ПАО «Укртатнафта» (Кременчуг, Полтавской обл.) сегодня на общем собрании избрали председателем наблюдательного совета предприятия председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения БАКУЛИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил член правления НАК «Нафтогаз Украины» Роман ЗАГОРОДНИЙ.

По его словам, акционеры отозвали бывших представителей НАК «Нафтогаз Украины» и вместо них избрали Эдуарда ШВЫДКОГО, Валентина ФРАНЧУКА, Константина БОРОДИНА, Ирину ВАРАКУТУ и Александра ЛАЗОРКО.

Кроме того, членами наблюдательного совета избраны Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, Геннадий БОГОЛЮБОВ, Сергей ГЛУШКО, Александр ЯРОСЛАВСКИЙ и Михаил КИПЕРМАН.

По словам Р.ЗАГОРОДНЕГО, для участия в собрании акционеров зарегистрировались 11 представителей, владеющие 99,896% акций общества.

«Сегодня государство фактически взяло под контроль «Укртатнафту». Частные акционеры поступились правами. Теперь в набсовете большинство представителей государства. Найден компромисс между государственными и частными акционерами. Мы теперь готовы к любой конструктивной работе», отметил бывший член наблюдательного совета Геннадий КОРБАН.

Как сообщал УНИАН, в апреле этого года ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавской обл.) официально обнародовало новый состав наблюдательного совета, численность которого, как и ранее, составляет 11 человек.

В частности, председателем наблюдательного совета был избран заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ФРАНЧУК вместо Шафагата ТАХАУТДИНОВА.

В состав наблюдательного совета входят: Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, Геннадий БОГОЛЮБОВ, Михаил КИПЕРМАН, Геннадий КОРБАН, Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, Олег БУГАЙОВ (экс-первый заместитель министра топлива и энергетики Украины), Сергей ГЛУШКО (экс-глава правления «Укртатнафты»), Николай ЯКОВЕНКО, Сергей ДАВЫДЕНКО и Лариса КОЛЕСНИК, которые, по данным СМИ, являются менеджерами НАК «Нафтогаз Украины».

До этого в состав наблюдательного совета входили Иван КУЦИК (замглавы набсовета), Игорь ВОРОНИН, Михаил КАЛЬЧЕНКО, Эльдар САБИРОВ, Рустем АХМЕТОВ, Наиль МАГАНОВ, Раиса САХИЕВА, Ринат САБИРОВ, Юлия КУЛЕШОВА, Антонина ТАТАРЕНКО.

Кроме того, по данным компании, ее правление, как и ранее, возглавляет Павел ОВЧАРЕНКО, а главой ревизионной комиссии назначена Наталья РУБАН вместо Нурилсама СЮБАЕВА.

Справка УНИАН. ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавской обл.) создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Крупнейшими акционерами ПАО «Укртатнафта» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Корсан».