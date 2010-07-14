Азаров выполнил еще одно требование МВФ

Кабинет министров Украины не продлил на третий квартал 2010 г. действие постановления №289 от 24 марта 2010 г. об антикризисных преференциях для предприятий горно-металлургического комплекса по тарифам на грузоперевозки и энергоносители.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра промышленной политики Украины Сергей БЕЛЕНЬКИЙ сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании предприятий ГМК.

По его словам, это вызвано напряженным состоянием государственных финансов и сложностями в тех отраслях, за счет которых горно-металлургический комплекс получал льготы.

С.БЕЛЕНЬКИЙ также отметил, что отмена преференций для горно-металлургического комплекса стала одним из условий Международного валютного фонда для предоставления очередного транша Украине. МВФ заявил о неприемлемости субсидирования одних отраслей за счет других.

По словам замминистра, в связи с отменой преференций затраты ГМК возросли только в части стоимости электроэнергии.

«Что касается тарифов на железнодорожные перевозки, то не секрет, что во 2-м квартале 2010 г. «Укрзализныця» и так не выполняла требования Меморандума, Здесь предприятия, по сути, и не ощутили разницы. Стоимость электроэнергии возросла на 7-8%», - подчеркнул С.БЕЛЕНЬКИЙ.

Он отметил, что в случае ухудшения ситуации в отрасли, Минпромполитики намерено вернуться к вопросу возобновления преференций для ГМК.

С.БЕЛЕНЬКИЙ уточнил, что за время действия антикризисных преференций для ГМК (1,5 года) отрасль получила льгот на сумму 1,9 млрд. грн.

Справка УНИАН. Осенью 2008 года Кабинет министров и представители предприятий ГМК и химпрома подписали Меморандум о взаимопонимании с целью нормализации ситуации в отраслях, в частности, стабилизации цен на их продукцию, сохранения рабочих мест, зарплаты и соцгарантий, а также развития внутреннего рынка.

В рамках меморандума Кабмин (постановление №925 от 14 октября 2008 г.) ввел мораторий на повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки для горно-металлургических и химических предприятий, а также предложил Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики приостановить с 1 ноября 2008 года для них повышение цен на электроэнергию. Первоначально постановление было принято на период до 1 января 2009 года, а затем ежеквартально продлевалось.

Позже Кабинет министров Украины продлил действие льгот для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности на второй квартал 2010 г.

Постановление Кабинета министров №289 от 24 марта 2010 года предусматривало продление антикризисных мер для ГМК на второй квартал 2010 года.