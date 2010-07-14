«Парк Киевская Русь» устраивает маскарад

В «Парке Киевская Русь» (с. Копачев, Обуховский район Киевской области) 17-18 июля пройдет ролевой фестиваль-маскарад «Киевская фибула».

Как сообщили УНИАН организаторы, в этот раз участниками фестиваля станут команды ролевого моделирования из многих городов Украины. Гости будут перевоплощаться в гномов, эльфов, волшебников, принцесс и в другие сказочные образы, знакомые всем с детства.

В фестивальной программе мероприятия планируется представление «Битва стихий», файер-шоу «Пламенеющий рассвет», конкурс оригинального образа, интерактивные конкурсы со зрителями.

Также в программе «Киевской фибулы» заявлены выступления столичной группы «Йо’гурт» и шоу барабанщиков «Steel Beat».

«Фестиваль-маскарад – способ расслабиться, окунувшись в мир сказочных персонажей», - говорят организаторы праздника, и заверяют, что удовольствие получат и взрослые, и деты.