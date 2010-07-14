Школьницу принудили к проституции за несданный экзамен
07:43, 14 июля 2010Общество
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Матери девочки удалось сбежать
Мексиканская полиция сообщила, что 13-летняя девочка была принуждена матерью к занятию проституцией. Якобы ее наказали за то, что не сдала экзамены в школе. После анонимного звонка полиция арестовала одного мужчину и четырех женщин, причастных к инциденту. Матери девочки удалось сбежать, сообщает Газета.ру со ссылкой на Би-Би-Си.
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