Школьницу принудили к проституции за несданный экзамен

Мексиканская полиция сообщила, что 13-летняя девочка была принуждена матерью к занятию проституцией. Якобы ее наказали за то, что не сдала экзамены в школе. После анонимного звонка полиция арестовала одного мужчину и четырех женщин, причастных к инциденту. Матери девочки удалось сбежать, сообщает Газета.ру со ссылкой на Би-Би-Си.