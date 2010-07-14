Средняя стоимость аренды квартир в Киеве летом выросла на 3-5%, сообщает портал бесплатных объявлений Slando.

Согласно сообщению, сегодня однокомнатную квартиру в Киеве можно снять от 1900 грн. в месяц, двухкомнатную – от 2800 грн., а трехкомнатную – от 3000 грн.

При этом количество однокомнатных квартир стоимостью до 3000 грн./мес. уменьшилось на 3%, по сравнению с апрелем 2010 года, а аренда некоторых объектов жилой недвижимости достигает 50 000 грн. в месяц.

По данным портала, объем аренды однокомнатных квартир на рынке недвижимости столицы насчитывает порядка 27 500 объявлений. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет более 3 300 грн. в месяц. Минимальная стоимость аренды однокомнатной квартиры в июне составила 1900 грн., максимальная стоимость - 20 000 грн.

Объем аренды двухкомнатных квартир на рынке недвижимости также насчитывает порядка 27 500 объявлений. Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Киеве составила около 5 000 грн. в месяц, минимальная - 2800 грн., максимальная - 25-30 тыс. грн.

В то же время летом в столице сдается 10 139 трехкомнатных квартир. Средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Киеве составила около 6 700 грн. в месяц, минимальная стоимость - 3000 грн., максимальная - 40-50 тыс. грн.

В отчете портала было проанализировано 65 тысяч объявлений об аренде квартир в столице.

Справка УНИАН. «Slando Украина» – портал частных бесплатных объявлений. Slando представлен региональными сайтами в 25 регионах Украины. Кроме Украины, сервис Slando работает еще в 10 странах мира. Главный офис компании находится в Лондоне.