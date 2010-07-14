В Харьков на Евро-2012 приедут российские болельщики

В следующем году будет запущен первый скоростной международный поезд сообщением Харьков – Москва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании организационного комитета по подготовке и проведению в Харькове финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу сказал начальник уставного территориально-отраслевого объединения «Южная железная дорога» Виктор ОСТАПЧУК.

Он выразил уверенность, что в Харьков на матчи финальной части Евро-2012 приедут граждане Российской Федерации, и поэтому Южная железная дорога должна наладить перемещение иностранных граждан по территории Украины современными видами транспорта.

«Мы на 100% уверены, что к нам приедут россияне, и мы уже сегодня с Российской Федерацией, с РЖД решаем, что первый скоростной международный поезд будет Харьков – Москва. Для этого мы уже в этом году начали работу, и я думаю, что по новому графику, летнему, в следующем году этот поезд пойдет», - сказал В.ОСТАПЧУК.

Он также напомнил, что Южная железная дорога для удобства пассажиров реконструирует станции Казачья Лопань и Тополя, а также все платформы на участке от Харькова до Казачьей Лопани, с установкой на каждой системы навигации, которая будет показывать в режиме реального времени местонахождение поездов.

Кроме того, по словам В.ОСТАПЧУКА, в этом году ЮЖД планирует закупить два скоростных поезда двойного питания, которые свяжут Харьков с Полтавой и Киевом.