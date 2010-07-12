Янукович дал орден смененному председателю Конституционного суда

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наградил орденом князя Ярослава Мудрого IV степени Андрея СТРИЖАКА, бывшего председателя Конституционного Суда Украины.

Как отмечено в президентском указе № 765/2010 от 12 июля, судья награжден «за выдающийся личный вклад в государственное строительство, развитие конституционной юрисдикции в Украине».

Как сообщал УНИАН, сегодня на специальном пленарном заседании КС новым председателем Суда был избран Анатолий ГОЛОВИН.

Как сообщили в пресс-службе КС, 10 июля исполнилось три года пребывания Андрея СТРИЖАКА в должности председателя Конституционного Суда. Поскольку Основной Закон государства предусматривает избрание председателя КС только на один трехлетний срок, были назначены новые выборы.