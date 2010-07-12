В Киеве в субботу ветер сломал около 400 деревьев

В субботу, 10 июля, в Киеве в результате сильного ветра и ливня было сломано около 400 деревьев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, только в Печерском районе сломано 40 деревьев и 80 больших ветвей, и сейчас они оперативно убираются работниками «Киевзеленстроя».

«Все 1600 штатных сотрудников «Киевзеленстроя» и 60 человек из мобильных бригад вышли на борьбу с последствиями стихии и весь световой день работают, распиливая и вывозя сломанные деревья» – сказал руководитель «Киевзеленстроя» Ярослав МАКАРЧУК.

По словам заместителя мэра Киева Виктора СИВЦА, коммунальное объединение «Киевзеленстроя» от завалов деревьев уже расчистило все дороги и места наибольшего скопления людей, и за неделю последствия урагана будут ликвидированы в полном объеме.