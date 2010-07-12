Начались украинско-американские военные учения

В понедельник начались очередные украинско-американские многонациональные миротворческие военно-морские учения «Си бриз». Решение об их проведении принял еще предыдущий Президент Виктор Ющенко, а соответствующий закон о допуске иностранных войск в конце мая приняла нынешняя Верховная Рада Украины.

По сообщению пресс-центра ВМС Украины, нынешний «Си бриз» продлится до 23 июля 2010 года. Тема учений: «Планирование и проведение международной антипиратской операции». В учениях кроме военнослужащих Украины и США будут принимать участие представители еще 11 стран (Азербайджана, Бельгии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Молдовы, Польши, Турции и Швеции и военный наблюдатель от Австрии), почти три десятка боевых кораблей и катеров, 12 единиц авиационной техники. По оценкам экспертов, это будут самые масштабные за последние годы военные многонациональные учения на территории Украины.

Береговая фаза учений пройдет на военном полигоне «Широкий лан» в Николаевской области, где в полевом лагере будут находиться украинские, грузинские и молдавские военнослужащие. Морская фаза пройдет в северо-западной части Черного моря. Многонациональный штаб учений «Си бриз – 2010» будет расположен на территории Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе. Церемонии открытия и закрытия учений с последующими пресс-конференциями пройдут 12 и 23 июля в Одесском гарнизонном Доме офицеров. Для работы журналистов во время учений предусмотрено проведение «Дней прессы».

Во время учений будет отрабатываться взаимодействие силовых и правоохранительных органов разных стран по противодействию терроризму, пиратству, незаконному распространению оружия массового уничтожения, проведению поисково-спасательных операций и контролю за судоходством.

Против проведения этих учений выступили фракция коммунистов в Верховной Раде Украины и коммунисты, витренковцы и группа «Российское единство» в крымском парламенте. В апреле и мае Одесский облсовет и Верховная Рада Крыма, контролируемые «регионалами», приняли призывы к президенту Януковичу вообще не проводить эти учения в Украине.

Крымские политсилы несколько успокоило, а возможно, и разочаровало то, что учения не будут проходить на территории полуострова. На всякий случай витренковцы провели немногочисленные антинатовские пикеты в Севастополе и Евпатории, но массовых акций и они не планируют.

Украинско-американские учения серии «Си Бриз» проводятся с 1997 года в соответствии с «Меморандумом о понимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между Министерством обороны США и Министерством обороны Украины».

Радио Свобода