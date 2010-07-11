На Петра и Павла будут идти грозовые дожди

12 июля в Украине пройдут дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-22 м/с; в южной части в Карпатах и на Прикарпатье местами ливни.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, в западных областях 13-18°; днем 27-32°, в восточной части до 35°, на Прикарпатье 21-26°.

В Киевской области пройдут кратковременные дожди, гроза (ночью местами); днем местами град. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем при грозах местами шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью по области 17-22°, днем 27-32°. Температура ночью в Киеве 18-20°, днем около 30°.

11 июля температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°, в Днепре возле Киева 24°.