Эксперт: весь Донецк был бы завален марихуаной (добавлены фото)

В Донецкой области на территории Волновахского района правоохранительные органы обнаружили посевы конопли площадью 2,3 га на поле Златоустовского лесничества.

Об этом УНИАН сообщили в Центре по связям с ощественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области со ссылкой на начальника областного Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Виктора ОСУХОВСКОГО.

По его словам, если бы злоумышленники собрали «урожай» и переработали его в наркотик, то не только Донецкая область была бы «завалена» марихуаной, «масштабы выявленных посевов сложно даже представить».

В.ОСУХОВСКИЙ отметил, что по самым минимальным подсчетам, на выявленном участке на одном квадратном метре земли произрастает в среднем 40-50 растений, следовательно, на всем поле растет более 900 тысяч побегов, общий вес которых достигает 18 тонн.

«Стоимость такого количества наркотика по ценам черного рынка составляет приблизительно 92 млн. грн.», - сказал он и уточнил, что на данном поле высажена сосна, хвойные побеги которой едва достигают 10 см.

В лесничестве утверждают, что последний раз осматривали указанную территорию в апреле и тогда посевов конопли не было, сказал В.ОСУХОВСКИЙ.

Ведется работа по установлению лиц, причастных к высадке наркосодержащих растений. Злоумышленникам грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы согласно ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли). Должностные лица лесничества будут наказаны административно, поскольку на вверенной им территории не приняли мер по уничтожению запрещенных растений, подчеркнул В.ОСУХОВСКИЙ.

Он сообщил, что посевы конопли скошены, перемолоты в порошок и перемешаны с землей, а в местах, где этого не удалось сделать машинами, наркотик уничтожили вручную.