Цена на нефть падает, а на бензин - нет

АМК намерен привлечь к ответственности трех крупных нефтетрейдеров в западном регионе

Киев. 8 июля. УНИАН. В ближайшее время Антимонопольный комитет Украины (АМК) примет решение относительно трех крупнейших операторов рынка нефтепродуктов, которые синхронно повысили цены на бензин в западном регионе Украины.

Об этом сказал председатель АМК Алексей КОСТУСЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

«В Украине наблюдается удивительная ситуация: как только повышается мировая стоимость нефти, так на заправках сразу растут цены на бензины, выработанные из более дешевой нефти. Когда стоимость на нефть в мире падает, цены на бензины на АЗС почему-то автоматически не снижаются. Потому Антимонопольный комитет постоянно работает в этом направлении, привлекая к ответственности крупных нефтетрейдеров-нарушителей», – отметил А.КОСТУСЕВ.

Также в сообщении отмечено, что АМК сейчас расследует 90 дел относительно нарушений конкурентного законодательства со стороны участников рынка нефтепродуктов.