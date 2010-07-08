Евро на межбанке вплотную приблизилось к 10

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9040/7,9080 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2551/0,2553, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,9920/9,9995. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова выросли – 1,2643/1,2645 (среда – 1,2576/1,2578).

В среду Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9084 грн./долл.