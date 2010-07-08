В Лубнах на людей упал потолок магазина: есть пострадавшие

Лубнах Полтавской области в магазине на людей обрушился потолок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Полтавской области, 7 июля около 19.20 в магазине произошло частичное разрушение потолка размером 2 на 4 м. В результате были травмированы двое мужчин: 56-летний получил сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, перелом голени, у 46-летнего – закрытый перелом левого голеностопа, ссадины туловища.

Потерпевших госпитализировали в травматологическое отделение Лубенской городской больницы.