Российские инженеры осмотрели крейсер "Украина"

Делегация Военно-Морского флота Российской Федерации, завершившая сегодня работу по изучению технического состояния бывшего крейсера «Украина», находящегося на «Судостроительном заводе им. 61-го коммунара», считает возможной достройку крейсера.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Николаевской облгосадминистрации, переданном агентству УНИАН.

Согласно предварительным выводам делегации, крейсер содержится в хорошем состоянии. Технически его достройка возможна, также как и модернизация электронно-военного оборудования.

Сообщается также, что отдельные технические вопросы по крейсеру, которые остались невыясненными, будут переданы российской стороной государственному предприятию «Укрспецэкспорт» для получения дополнительной информации.

Как отметил глава делегации – временно исполняющий обязанности начальника технического управления ВМФ РФ контр-адмирал Виктор БУРСУК, российскую сторону интересует не только стоимость корабля, но и перспективы дальнейшего сотрудничества с ГП «Судостроительный завод им. 61-го коммунара». Как считают российские специалисты, производственные мощности предприятия достаточны для возобновления производства по ремонту и строительству военных кораблей для ВМФ России.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 июля т.г. отменила постановление о присвоении ракетному крейсеру названия “Украина”.

Как отмечается в объяснительной записке к соответствующему постановлению ВР, с учетом того, что достройка и принятие ракетного крейсера в состав ВМС Украины не предполагается, нецелесообразно, чтобы крейсер носил название “Украина”.

Спарвка УНИАН. Ракетный крейсер заложен на государственном предприятии “Судостроительный завод имени 61-го коммунара” в Николаеве в сентябре 1984 года по заказу Военно-морского флота СССР и спущен на воду в августе 1990 года.

С 1992 по 1995 год крейсер строился по заказу Министерства обороны Украины. В 1996-1998 годах строительство было прекращено. В 1999 году был заключен новый контракт с Министерством обороны Украины на продолжение строительства крейсера для потребностей Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины. С 2001 года строительство корабля вновь прекращено.

В настоящее время государственным предприятием “Судостроительный завод имени 61-го коммунара” осуществляется содержание ракетного крейсера.