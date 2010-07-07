Украина начала road show своих еврооблигаций

Украина начала road show (роуд-шоу) своих еврооблигаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

“Вчера в Мюнхене мы начали роуд-шоу своих еврооблигаций”, - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

При этом добавил, что оно будет проведено еще в нескольких финансовых центрах, таких как Бостон, Лондон, Лос-Анджелес и т.д.

По словам министра, правительство планирует таким образом привлечь 2 млрд. долларов на срок 10 лет.

Ф.ЯРОШЕНКО отметил, что road show продлится 10 дней.

Кроме того, министр официально подтвердил факт привлечения средств правительством от российского ВТБ на краткосрочной основе под 6,7% годовых.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Ф.ЯРОШЕНКО сообщил, что ведется подготовка роуд-шоу еврооблигаций Украины.

В середине мая Минфин выбрал три международных банка - JP Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал" менеджерами по размещению украинских государственных еврооблигаций.

*** Road show (роуд-шоу) - мероприятие, во время которого представителям целевой аудитории (потребителям, деловым партнерам, пользователям услуг) наглядно демонстрируется продвигаемый объект коммерции (товар или услуга) и результаты его использования.