МВД зачистит области либо от организованой преступности, либо от начальников УВД

Министерство внутренних дел направит в Закарпатье, а так же в Киевскую, Донецкую области и г. Киев спецгруппы главка УБОП для ликвидации организованных преступных групп.

Поручение начальнику ГУБОП Игорю БЕЛОЗУБУ создать такие спецгруппы и в ближайшее время направить их на территории, дал сегодня в ходе селекторного совещания с руководством областных управлений внутренних дел министр МВД Василий ЦУШКО.

По его словам, причина внеплановой отработки регионов спецгруппами главка УБОП - резонансные преступления, произошедшие на территории Донецкой, Киевской и Ивано-Франковской областей в последнее время, в частности "разборка" между группировками в результате которой было застрелено несколько человек, произошедший накануне вечером в Киевской области расстрел трёх человек из автомата.

"Товарищ БЕЛОЗУБ, создайте оперативные группы центральные и отрабатывайте полностью по ликвидации организованных преступных групп Донецкую область, Киев и область и Закарпатскую область. Если нужно привлечение внутренних войск - будет заявка по согласованию со мной - "отправить на отработку", - заявил В. ЦУШКО.

При этом глава МВД отметил, что в случае, если по итогам отработок не будут раскрыты резонансные преступления и ликвидированы ОПГ, он поставит перед начальниками облУВД данных регионов вопрос о соответствии их квалификации занимаемым должностям.