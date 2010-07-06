Кто из судей и на каком основании пользуется пистолетом "Макаров"

Народный депутат Украины от «Народной самообороны» Геннадий МОСКАЛЬ направил министру внутренних дел Украины Анатолию МОГИЛЕВУ обращение, в котором просит выяснить и дать ответ, на каком основании и кем судьи Дарницкого райсуда Киева Евгению ВОВКУ был выдан в пользование боевой пистолет системы "Макаров".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Народная самооборона», отметив, что обращение связано с информацией в отдельных СМИ о том, что Е.ВОВК применил ПМ во время инцидента, который произошел в конце июня в баре в одном из сел Черкасской области.

“Прошу сообщить, на каком основании, кем выдано Е.ВОВКУ разрешение на хранение и ношение пистолета “Макаров”, - отмечает в обращении Г.МОСКАЛЬ. При этом он подчеркивает, что "Закон Украины “О статусе судей” не предусматривает выделения и ношения огнестрельного нарезного оружия судьями”.

По словам депутата, пистолет марки «Макаров» относится к нарезному огнестрельному оружию, которое находится на вооружении воинских формирований, созданных в соответствии с Конституцией Украины и законов Украины; суд к таким формированиям не принадлежит. Исходя из изложенного, Г.МОСКАЛЬ просит А.МОГИЛЕВА сообщить, кому еще из судей и на каком основании выдано разрешение на хранение и ношение огнестрельного нарезного оружия, "если закон “Об оружии” в Украине отсутствует”.

В то же время в пресс-службе Высшего совета юстиции УНИАН сообщили, что после появления в СМИ указанной информации в конце прошлой недели председатель ВСЮ поручил члену Совета Ренату КУЗЬМИНУ провести по этому вопросу проверку, и, в зависимости от ее результатов, в отношении судьи будет принято соответствующее решение.