Убитые на Обуховской трассе, возможно, были профессиональными рейдерами

Следствие рассматривает несколько версий расстрела в автомобиле «Тойота-Лендкрузер» трех мужчин, произошедшего в пятницу (16 марта) вечером на Обуховской трассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на первой пресс-конференции министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО, отвечая на вопрос журналистов, сообщил заместитель министра Николай КУПЯНСКИЙ.

По словам заместителя министра, в том числе следствие не исключает версию, что трагедия связана с конфликтной ситуацией вокруг известного днепропетровского рынка «Озерка».

Н.КУПЯНСКИЙ также отметил, что проводится сопоставление этого преступления с убийством в октябре прошлого года директора указанного рынка В.Воробьева.

По словам заместителя министра, при осмотре места происшествия (сообщение о преступлении поступило в милицию в 20.50 16 марта) был обнаружен автомобиль «Тойота-Лендкрузер», который своей передней частью уперся в микроавтобус «Соболь», перекрывший ему движение, изъято большое количество стрелянных гильз. До утра были установлены личности двух погибших и впоследствии идентифицирован третий погибший.

При этом Н.КУПЯНСКИЙ отметил, что двое убитых - уроженцы Днепропетровска и на сегодняшний день числятся гражданами Российской Федерации, жителями Москвы. Один из убитых задерживался сотрудниками милиции во время попытки силового захвата рынка «Озерка».

По его словам, создана следственно-оперативная группа, проводится расследование по установлению причин и обстоятельств преступления.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области на Обуховской трассе неподалеку от села Плюты был обстрелян из автоматического оружия автомобиль «Тойота-Лендкрузер», в котором находились трое мужчин.

Справка УНИАН. 30 октября 2006 года была осуществлена попытка силового захвата рынка «Озерка». По факту вооруженного нападения было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, осуществленное группой лиц с применением оружия).

Суд Индустриального района Днепропетровска дал санкцию на арест зачинщиков захвата рынка. Их действия квалифицированы как создание организованной преступной группировки.

Исходя из первых свидетельств, которые дали подозреваемые, за последними событиями вокруг «Озерки» стоит российский бизнесмен Максим КУРОЧКИН и один из прежних директоров рынка, который в настоящее время тоже является гражданином России.

В настоящее время Днепропетровский центральный рынок «Озерка» принадлежит государству.

Согласно информации СМИ, несколько раз рынок под свой контроль пытался взять М.КУРОЧКИН, которого украинские правоохранительные органы объявили в международный розыск за совершение ряда преступлений на территории Украины. 20 ноября М.КУРОЧКИН был задержан в аэропорту «Борисполь».

Председатель правления ОАО "Днепропетровский центральный рынок", гражданин РФ В.Воробьев был застрелен в ночь на 16 декабря в Днепропетровске. Милиция считает главной версией убийства бизнес-интересы.

22 декабря представители КП "Центральный рынок" (г.Днепропетровск) и ОАО "Днепропетровский центральный рынок" заявили, что хозяйственный конфликт вокруг "Озерки" решен в ходе переговоров заинтересованных сторон, их принципиальные договоренности на данный момент оформляются юридически.