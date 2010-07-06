Молния ударила 3-летнего ребенка

В Андрушевском районе Житомирской области в результате удара молнии 3-летняя девочка попала в реанимацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области, чрезвычайное происшествие произошло вечером 5 июля в селе Старая Котельня. Девочка вместе с мамой находилась в поле, где их и застала гроза. Чтобы быстрее добраться домой, женщина посадила ребенка себе на плечи и побежала. Молния попала в девочку, которая сразу потеряла сознание.

Ребенок доставлен в реанимационное отделение Андрушевской центральной районной больницы.